Chi sono i figli di John Wayne Gacy, Michael e Christine

Pochi sospettavano che John Wayne Gacy fosse segretamente bisessuale perché era sposato e aveva due figli: Michael e Christine. Gacy, soprannominato Killer Clown, è stato un serial killer americano che ha torturato, sodomizzato e ucciso 33 vittime, tutte adolescenti e di sesso maschile.

John Wayne, dopo essersi laureato in economia nel 1964 e aver incominciato a lavorare come direttore di un negozio di scarpe a Springfield, cominciò a frequentare la giovane Marlynn Myers e, dopo poco più di nove mesi di fidanzamento, i due si sposarono.

Il padre della ragazza era un ricco imprenditore e, nel 1966, gli offrì l'opportunità di dirigere tre ristoranti della catena Kentucky Fried Chicken del quale era proprietario a Waterloo, nello stato dell'Iowa. Gacy accettò senza indugi e, dopo aver frequentato un corso formativo, si trasferì con la moglie a Waterloo.

Durante questa esperienza lavorativa a Waterloo la coppia ebbe due figli: Michael (nato nel marzo 1967) e Christine (venuta al mondo nell'ottobre 1968). Quando nacquero i suoi due bambini, il serial killer iniziò a manifestare la sua omosessualità repressa socializzando solo con i dipendenti di sesso maschile e divenendo un avido consumatore di materiale pornografico omosessuale. Ad oggi non ci sono notizie per quanto concerne Christine e Michael anche se sembra che avrebbero cambiato nome, come molti altri membri della famiglia di Gacy, al fine di mettere una certa distanza tra loro e i crimini del padre.