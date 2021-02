Chi è Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e cosa è successo a sua figlia

Sonia Bruganelli è nota per essere la compagna di vita di Paolo Bonolis: ecco chi è la seconda moglie del conduttore, che ha un passato di modella di fotoromanzi ed è un'imprenditrice.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono legati dal 1997: ecco alcune curiosità sulla moglie del conduttore, che lui ha sposato nel 2002 e con cui condivide tre figli: Silvia, Davide e Adele Virginia.

L'imprenditrice Sonia Bruganelli

Nata a Roma il 20 febbraio 1974, Sonia Bruganelli tra pochi giorni festeggerà il suo 47esimo compleanno, il suo segno zodiacale è Pesci. Negli anni Novanta ha lavorato come modella in alcuni fotoromanzi ma ha continuato a studiare, infatti si è laureata in scienze della comunicazione.

Dal 1997 Sonia è legata a Paolo Bonolis. Tra i due corrono 13 anni di differenza ma questo non gli ha impedito di avere una bella storia d'amore che si è coronata con il matrimonio nel 2002. La coppia ha 3 figli: Silvia nata nel 2002, Davide nato nel 2005 e Adele.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

In un'intervista a Matrix Sonia Bruganelli ha parlato dei problemi di salute della sua prima figlia: "Quando mi sono sposata ero incinta di tre mesi. Appena nata Silvia aveva un problema cardiaco e ha dovuto subire subito alcuni interventi. Durante una di queste operazioni, ci sono state delle complicazioni e lei ha riportato alcuni problemi motori. Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo".

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis

Nel 2005 Sonia ha fondato la SDL 2005, un'agenzia di scouting di modelle, attraverso la quale vengono fatti i casting dei concorrenti che partecipano ad alcune delle trasmissioni di Paolo Bonolis, come Ciao Darwin o Avanti un altro.

La SDL ha dato vita anche a una TV via web in cui sono disponibili i casting dei programmi condotti da Paolo. Su SDL.TV dal 2016 la Bruganelli conduce la rubrica 'I Libri di Sonia' nella quale intervista personaggi noti che hanno pubblicato dei libri: tra i suoi ospiti ci sono stati Selvaggia Lucarelli e Federico Moccia.

Inoltre Sonia Bruganelli ha creato la Adele Virgy che si occupa di abbigliamento per bambine, una linea a cui Sonia ha dato vita ispirandosi ai disegni di Adele, la figlia più piccola. Il successo dei capi di abbigliamento creati l'ha spinta ad aprire nel 2015 uno store a Roma.