Chi segna vince: proiezioni speciali il 10 gennaio a Roma, Milano e Genova per un progetto di cineterapia

Chi segna vince di Taika Waititi in contemporanea a Roma, Milano e Genova il 10 gennaio alle ore 20.00, per sostenere il progetto di cineterapia "Supereroi Insieme" dedicato all'inclusione di bambini con patologie neurologiche complesse.

"Supereroi Insieme", l'iniziativa di raccolta fondi sul territorio nazionale di MediCinema Italia porta al cinema, grazie alla collaborazione di lunga data con The Walt Disney Company Italia il film Searchlight Pictures Chi segna vince, diretto da Taika Waititi e interpretato da Michael Fassbender con un giorno di anticipo rispetto all'arrivo nelle sale. Le proiezioni speciali di raccolta fondi si terranno mercoledì 10 gennaio 2024 alle 20 a Roma al cinema The Space Moderno, a Milano al Multisala Gloria Notorious e a Genova al The Space Porto Antico. Si potrà prenotare entro l'8 gennaio sul sito di Medicinema (donazione di 15 euro a persona, ingresso libero per i bambini fino a 6 anni).

Next Goal Wins: Kamaina in una scena

I supereroi non sono sempre adulti, spesso hanno pochi anni di vita, ma affrontano sfide difficili senza mai perdere il sorriso. Si tratta di bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse. Bambini e ragazzi che affrontano la malattia con lunghe degenze in ospedale, controlli frequenti, percorsi di riabilitazione, vivendo le implicazioni cliniche, ma soprattutto psicologiche di queste patologie in relazione alla loro età, hanno difficoltà nell'allacciare amicizie con i coetanei e a sviluppare una vita sociale. Per loro Medicinema promuove l'iniziativa che mira a sostenere un percorso specifico d'inclusione con altri ragazzi normodotati in cui, attraverso proiezioni cinematografiche ed attività creative, i bambini e i ragazzi possano esprimere le loro emozioni interagendo con i loro coetanei. Le donazioni contribuiranno alla realizzazione di un anno di lavoro con loro, e a devolvere una borsa di studio dedicata al ricercatore clinico del Policlinico Gemelli, che sarà occupato in questo percorso, misurando i benefici raggiunti soprattutto nel miglioramento dello stato psicofisico e nella riduzione di ansia e stress.

L'iniziativa di solidarietà porta sullo schermo il film Searchlight Pictures Chi segna vince grazie al supporto di The Walt Disney Company Italia, da sempre accanto a MediCinema Italia nella sua missione di portare la magia del cinema a chi ne ha più bisogno. Il film, basato su una storia vera, segue la nazionale di calcio delle Samoa Americane, tristemente nota a causa della brutale sconfitta 31 a 0 subita nel 2001. Mentre si avvicinano le qualificazioni alla Coppa del Mondo, la squadra ingaggia l'allenatore sfortunato e anticonformista Thomas Rongen (Michael Fassbender) sperando che possa riuscire a risollevare le sorti della peggiore squadra di calcio del mondo.

Informazioni per il progetto e la prenotazione in sala: www.medicinema-italia.org.