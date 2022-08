Chi scherza col fuoco, su Netflix in streaming da oggi

Chi scherza col fuoco, il nuovo crime drama in lingua spagnola con un tocco di revenge movie, sbarca su Netflix in streaming da oggi 17 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Poncho (Iván Amozurrutia) ha perso il fratello in circostanze misteriose. Loro padre è convinto che ci sia molto altro dietro la sua morte, e che è connesso non solo con i vigili del fuoco locali, ma anche con un serial killer del passato (Eduardo Capetillo). E casualmente l'assassino sta proprio per essere rilasciato dalla prigione nella quale è rinchiuso da tempo e, in pochissimo, diventerà il nuovo capo della stazione dei vigili del fuoco.

Poncho si ritroverà a indagare tra depistaggi, complicazioni romantiche e colpi di scena inaspettati, in puro stile seriale in lingua spagnola. Nello show troviamo Alejandro Oliva, Donagh Gordon, Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Polo Morin, Oka Giner, Antonion Sotillo, Daniel Gama, Everardo Arzate, Humberto Busto, Ana Jimena Villanueva, Plutarco Haza, Alberto Garmassi, Haydée Navarra, e Valeria Burgos. Il creatore della serie è José Ignacio Valenzuela, noto per tantissime altre hit come Che fine ha fatto Sara? (¿Quién Mató a Sara?) e La Hija Pródiga.