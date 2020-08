Chi l'ha visto su Viviana Parisi e Gioele: Federica Sciarelli annuncia una puntata speciale

Chi l'ha Visto? torna domani 18 agosto in prima serata su Rai Tre alle 21:20 con una puntata speciale per cercare di risolvere il caso del piccolo Gioele, il bambino scomparso dal 3 agosto mentre la madre Viviana Parisi è stata ritrovata morta nelle campagne di Caronia.

Federica Sciarelli è la conduttrice di Chi l'ha visto?

Ora scendono in campo in prima persona Federica Scairelli ed il suo esercito di fedelissimi, domani la conduttrice romana torna in TV per uno speciale dedicato a Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, ritrovata morta qualche giorno dopo nelle campagne di Caronia. Del piccolo si sono perse le tracce dopo che la madre aveva avuto un incidente automobilistico e aveva abbandonato la sua Opel fuggendo con il bambino in braccio.

In questi giorni Giole è stato cercato a lungo da Guardia di Finanza, Polizia, Protezione civile e Vigili del fuoco e numerosi volontari. Sono stati usati anche i droni per sorvolare la zona in cui è stato trovato il cadavere della madre. Chi l'ha visto? inizierà alle 21:20 e la Sciarelli lancerà appelli a tutti coloro che hanno visto qualcosa, anche un minimo indizio può essere importante. Il programma prevede una serie di collegamenti con gli inviati che ricostruiranno i fatti e mostreranno i luoghi dove è scomparso Gioele e dove è stata ritrovata Viviana.