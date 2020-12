Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Valentina Ferrari

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al caso di Valentina Ferrari, la donna di 36 anni di Livorno, ripetutamente picchiata dal compagno Gabriele.

Scioccante la storia proveniente da Livorno: il protagonista di questa vicenda, Gabriele, è stato arrestato perché avrebbe ripetutamente picchiato la fidanzata Valentina, ovvero la trentaseienne apparentemente scomparsa lo scorso 22 ottobre dall'ospedale di Livorno dove era stata ricoverata in seguito a un violento pestaggio. L'uomo era andato da Livorno in Puglia con la sua ex compagna Patrizia violando la zona rossa; un telespettatore li aveva visti e lo aveva segnalato alla redazione del programma condotto da Federica Sciarelli.

Un inviato della trasmissione li ha trovati e lì c'è stato il colpo di scena che verrà raccontato nel corso della puntata odierna.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.