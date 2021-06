Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 il caso di Tiziana Cantone e i nuovi documenti su Denise Pipitone

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata in parte al caso di Tiziana Cantone. È stata infatti disposta la riesumazione del corpo che dovrà rispondere a una domanda: Tiziana si è suicidata o è stata uccisa?

Tiziana Cantone è morta il 13 settembre 2016: il suo corpo è stato ritrovato nella cantina della zia privo di vita. La donna, 31 anni, originaria di Mugnano, in provincia di Napoli, si è impiccata con un foulard. A generare il gesto estremo sarebbe stata la diffusione in rete di alcuni suoi video intimi.

Questo almeno è quanto sostengono subito gli inquirenti, che parlano subito di suicidio, mentre viene aperta un'indagine sull'ex fidanzato, Sergio Di Paolo, per istigazione.

Maria Teresa Giglio però, la mamma di Tiziana, non ha mai creduto all'ipotesi della morte autoinflitta e, alla fine del 2020, è riuscita a ottenere la riapertura del caso e la riesumazione del corpo, mai sottoposto ad autopsia.

Lo scorso 28 maggio il pubblico ministero Giovanni Corona ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti (almeno al momento): il corpo di Tiziana Cantone sarà riesumato entro il 10 giugno.

Nel corso della puntata odierna Federica Sciarelli tornerà anche sul caso di Denise Pipitone con nuovi documenti inediti.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.