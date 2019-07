Chi l'ha visto: stasera su Rai3, speciale estate 2019, seconda puntata

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 con lo speciale estate 2019. Federica Sciarelli torna in prima serata con servizi e inchieste, storie e casi ancora irrisolti, realizzati dagli inviati che ne hanno seguito le vicende nel corso della stagione.

La seconda puntata, in onda stasera 24 luglio, sarà composta da altre otto storie: gialli e inchieste, della durata di circa quindici minuti ciascuna, con gli ultimi aggiornamenti sui casi. Si parte con la storia di Brenda: "Gli amori difficili", scritto dalla delicata penna di Veronica Briganti con la collaborazione di Laura Marano. Intervista al Procuratore di Verona sulla misteriosa sparizione della donna. "La scomparsa di un carabiniere: Luca Catania", di Claudia Aldi con Irene Fornari, fa luce su tanti aspetti controversi di questa vicenda. Resta ancora il mistero per la morte oscura di Imane Fadil, servizio a cura di Ercole Rocchetti con Annalisa Venditti e Michele Bonica.

Nel racconto di Filomena Rorro con Maria Chiara Iacoucci e Paolo Sortino, il feroce cinismo di due baby-gang a Manduria, con intervista al padre di uno dei minorenni arrestati. Raffaella Griggi con la collaborazione di Paolo Orsucci Granata racconta la vicenda di Roberto Tassi. La procura di Parigi indaga ancora sulla fine di uno studente modello del Politecnico di Torino morto in un cantiere della capitale francese, Alessio Vinci. Il servizio è di Emily De Cesare con Marina Borrometi.

Affidata a Fabrizio Franceschelli con Roberta Pallotta, Pietro Valenziano e Marco Monti, l'inchiesta sula morte dell'infermiere di Vibo Valentia, Nicola Colloca. La puntata si conclude con "Dove sei? La bambina di Srebrenica" di Francesca Carli e Gianlorenzo Gregoretti. La ricerca di due genitori che hanno perso una bambina ma non la speranza di poterla riabbracciare.

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata. Quella di questa sera sarà l'ultima puntata della 31ma edizione del programma. La 32a edizione di Chi l'ha visto tornerà in diretta su Rai3 a settembre.