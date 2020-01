Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il giallo di Samira El Attar e la morte di Sara Aiello

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con la prima puntata dopo la pausa natalizia per occuparsi dei casi di Samira El Attar e Sara Aiello.

Il giallo di Samira

Come è possibile che un uomo indagato per omicidio e occultamento della moglie se ne vada via, all'estero, indisturbato? È con questa domanda che Chi l'ha visto torna a occuparsi della scomparsa di Samira El Attar, la donna d'origine marocchina di cui si è persa ogni traccia dallo scorso 21 ottobre a Stanghella, il paese in provincia di Padova dove viveva con la figlia di 4 anni e il marito. E al centro dell'attenzione degli inquirenti ora c'è proprio lui, Mohamed Barbri, che ha lasciato la figlioletta e si è allontanato dall'Italia, mentre della moglie non c'è ancora nessuna traccia. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio ma da alcuni giorni ha lasciato il nostro Paese, portando con sè solo pochi effetti personali e una cartella con dei documenti. Mohamed è stato rintracciato in Spagna grazie a una leggerezza compiuta con un cellulare ma, secondo la mamma di Samira, che è arrivata in Italia per accudire la nipotina, sarebbe già al sicuro a Casablanca, dopo che la procura di Rovigo non ha ritenuto necessari controlli o la revoca del passaporto, nonostante le accuse pendenti sulla sua persona. I familiari della donna, la cui sorte è ancora avvolta nel mistero, chiedono verità e giustizia.

Il caso di Sara Aiello

Sara Aiello aveva 36 anni nel 2015 quando è morta, con il marito al suo fianco che filmava quell'agonia mentre cercava di tranquillizzare la figlia, invece di chiedere aiuto. Secondo i periti che hanno eseguito l'autopsia, Sara mostrava evidenti segni di avvelenamento da cianuro. A questo risultato si sono aggiunte le accuse di un'amica della vittima, che ha parlato di un matrimonio infelice e in crisi.

Dopo la battaglia dei familiari di Sara, il gip ha respinto l'archiviazione del caso e ha deciso di far riesumare la salma per ulteriori esami.

Chi l'ha visto? torna dopo la pausa natalizia nel consueto slot del mercoledì sera. Il programma condotto da Federica Sciarelli andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand.