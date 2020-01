Chi l'ha Visto: stasera su Rai3 i casi di Samira El Attar e Annamaria Sorrentino

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21:20 con i casi di Samira El Attar e Annamaria Sorrentino, per raccontare al pubblico gli ultimi sviluppi che vedono coinvolti i mariti delle due donne.

Il Giallo di Samira

Chi l'ha visto torna a occuparsi della scomparsa di Samira El Attar con i colpi di scena di questa settimana culminati con l'arresto di Mohamed Barbri, il marito di Samira, la donna d'origine marocchina di cui si è persa ogni traccia dallo scorso 21 ottobre a Stanghella, il paese in provincia di Padova dove viveva con la figlia di 4 anni e il marito. L'uomo era fuggito in Spagna a bordo di un pullman ed era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio dalla procura di Rovigo che aveva emesso un mandato di cattura europeo. Mohamed è stato arrestato lo scorso lunedì dalla polizia spagnola, attualmente è detenuto e in attesa di essere ascoltato dalle autorità locali che dovranno poi decidere se estradarlo in Italia.

La morte di Annamaria Sorrentino

Nella puntata, inoltre, ci saranno nuove rivelazioni sulla morte della bella Miss Campania Annamaria Sorrentino, caduta dal balcone del secondo piano mentre era in vacanza col marito Paolo Foresta e due coppie di amici a Tropea, lo scorso 16 agosto. Proprio al marito è stato contestato il reato di omicidio, secondo la procura l'avrebbe spinta e fatta cadere dal balcone dopo una lite. L'uomo sarà in studio con Federica Sciarelli, in diretta, con il suo avvocato. La famiglia di Sara non ha mai creduto al suicidio e ha sempre puntato il dito contro il marito, con cui la ex Miss Campania aveva da tempo un rapporto conflittuale.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.