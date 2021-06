Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 la morte di Saman e nuovi documenti su Denise Pipitone

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata quasi interamente alla tragica scomparsa di Saman, la 18enne pakistana di cui si sono perse le tracce lo scorso 30 aprile.

Nella giornata odierna è stato consegnato alle autorità italiane Ikram Ijaz, cugino di Saman Abbas, indagato per omicidio premeditato insieme allo zio Danish Hasnain (ancora in fuga, considerato l'autore materiale del delitto), a un altro cugino, Nomanulhaq Nomanhulaq, e ai genitori della ragazza, fuggiti in Pakistan. La sua deposizione sarà fondamentale per ritrovare il corpo della diciottenne, sepolto nelle campagne intorno a Novellara, il paese emiliano in cui Saman viveva con la sua famiglia, e da cui era fuggita dopo essersi opposta a un matrimonio combinato.

Nei giorni scorsi era stato interrogato il fratello della ragazza, di due anni più piccolo: i suoi racconti hanno purtroppo confermato quel sospetto che, nato lo scorso 30 aprile, il giorno effettivo della scomparsa, è diventato una certezza. Saman è stata uccisa dai suoi familiari per aver rifiutato di condividere la sua vita con un uomo che era stato scelto per lei da altri.

Nuovi approfondimenti e documenti esclusivi, poi, sul caso Denise Pipitone e sui luoghi del suo rapimento.

Il comandante Marcos, l'uomo che ha misteriosamente a che fare con giovani ragazze scomparse, avrà finalmente chiarito agli inviati della trasmissione perché si occupa di scomparsi?

