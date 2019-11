Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Roberto Straccia

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Roberto Straccia, il giovane di 24 anni scomparso a Pescara mentre era uscito per fare jogging e ritrovato morto, lungo il litorale barese, appena 24 giorni.

Roberto Straccia era scomparso da Pescara il 14 dicembre del 2011, uscito per fare jogging. Per 24 giorni non aveva dato notizie di sè alla famiglia: il 7 gennaio 2012 era stato ritrovato, ormai cadavere, lungo il litorale barese. Il caso sembrava definitivamente archiviato come morte accidentale ma i genitori della vittima ne hanno chiesto la riapertura, adducendo prove che farebbero pensare all'omicidio.

La fidanzata di un pentito calabrese ha dichiarato che Roberto Straccia sarebbe stato ucciso da alcuni pregiudicati corregionali perchè scambiato per un'altra persona. Il vero bersaglio sarebbe stato un ragazzo calabrese estremamente somigliante a Roberto.

Per mezzo di testimonianze e documenti inediti, Chi l'ha visto? cercherà di far luce su questa tragica vicenda. Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand.