Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi della ragazza scomparsa a Matera e dell'ospedale di Alzano Lombardo

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso dell'adolescente scomparsa a Matera e con una nuova puntata dell'inchiesta sull'ospedale di Alzano Lombardo.

Ha solo 16 anni, è una bella ragazza ed è scomparsa da più di un mese da un piccolo centro della provincia di Matera. I genitori preoccupati si sono rivolti al programma di Federica Sciarelli - che dopo l'eccezione della scorsa settimana torna regolarmente nella programmazione del mercoledì sera - e fanno un appello per farla tornare a casa. Potrebbe essere in pericolo.

La trasmissione porterà avanti, però, anche l'inchiesta sull'ospedale di Alzano Lombardo e la scelta scellerata di non chiudere la struttura in questo momento di forte emergenza sanitaria. Naturalmente anche stasera non sarà presente il pubblico in studio.

É possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.