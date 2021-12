Chi l'ha visto: stasera su Rai3 l'intervista a Stefania, accusata di aver rapito il pensionato di Avigliano

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con l'intervista esclusiva a Stefania, la donna accusata di aver rapito il pensionato di Avigliano, con la complicità del marito.

"Non l'ho segregato, è venuto da noi volontariamente": sono state queste le parole usate da Stefania, la donna accusata con il marito di aver rapito un pensionato di Avigliano trovato in cantina, al buio, dai carabinieri, per rigettare le accuse a suo carico. La scomparsa era durata solo poche ore: l'uomo di 59 anni era stato sequestrato e rinchiuso in uno scantinato da una coppia di ladri. Lasciato uscire solo per ritirare la pensione, era riuscito ad allertare le forze dell'ordine che avevano così portato in commissariato i due malviventi.

Continuano, inoltre, le testimonianze drammatiche dei familiari che non riescono ad entrare al Pronto Soccorso con i propri parenti malati di Alzheimer per assisterli. E poi tutti gli aggiornamenti sul caso Nada Cella: un testimone riconosce in un video dei carabinieri la donna con la mano insanguinata.

