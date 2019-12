Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Luca Sacchi e Martina Rossi

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con la storia di Luca Sacchi e Martina Rossi, in una puntata che raccoglierà lo sfogo dei genitori di entrambi i ragazzi.

Nell'intricato giallo intorno all'omicidio di Luca Sacchi, il ventenne assassinato a Roma sotto gli occhi della fidanzata, oggi è il giorno di Anastasia, la ragazza che in un primo momento era stata ritenuta completamente estranea alla vicenda: dopo tante bugie, cosa dirà al pm? In studio stasera accanto a Federica Sciarelli anche il papà e la mamma di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma.

Chi l'ha visto? raccoglierà anche lo sfogo dei genitori di Martina Rossi, giovane studentessa genovese, che nel 2011 cadde dal sesto piano di un albergo di Palma di Maiorca. La prima ipotesi della polizia spagnola fu il suicidio, opzione sempre scartata dai genitori che sono riusciti, dopo anni, a ottenere la verità: Martina si lanciò dal balcone per sfuggire a uno stupro. "La prescrizione non può riguardare un omicidio. La facessero per i reati fiscali, non per nostra figlia", rivendicano la mamma e il papà di Martina.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand.