Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Luca Sacchi e Chico Forti

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con la storia di Luca Sacchi e Chico Forti, dopo due settimane in cui ha fatto registrare, anche grazie ai casi trattati di strettissima attualità, nuovi record di ascolti.

Federica Sciarelli si occuperà, oggi 11 dicembre, del caso di Chico Forti, l'italiano condannato a vita per un omicidio che dice di non aver commesso. Una testimonianza inedita a "Chi l'ha visto?" nella puntata odierna potrebbe, però, riaprire il caso. Ad uccidere sarebbe stato un altro, lo afferma un consulente finanziario che non è stato ancora ascoltato dalle autorità statunitensi né italiane.

Settimana decisiva per l'omicidio di Luca Sacchi. Se la scorsa settimana la puntata si era aperta con un lungo servizio sull'interrogatorio ad Anastasia, la fidanzata del giovane ucciso, questa settimana si analizzeranno tabulati dei telefoni e automobili. Cosa riveleranno? E perché Anastasia a poche ore dalla morte di Luca va a prendere la panda del fidanzato dai genitori distrutti dal dolore?

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand.