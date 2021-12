Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il caso di John Ruffo, uno dei truffatori più ricercati al mondo

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con il caso di John Ruffo, ex dirigente d'azienda ma soprattutto uno dei truffatori più ricercati dalla polizia americana in giro per il mondo.

Il programma condotto da Federica Sciarelli tornerà a occuparsi dello strano sequestro di Lagopesole, la frazione di Avigliano(PZ), che è stata teatro di una scomparsa durata in realtà poche ore: un uomo di 59 anni è stato sequestrato e rinchiuso in uno scantinato da una coppia di ladri. Lasciato uscire solo per ritirare la pensione, è riuscito ad allertare le forze dell'ordine che hanno così portato in carcere i due malviventi. La polizia sta indagando però sulle cause di un tale gesto: c'è altro oltre all'evidente movente economico?

Si tornerà a parlare poi della morte di Nada Cella.

Uno dei servizi principali della nuova puntata sarà dedicato alla fuga di John Ruffo, uno dei dei truffatori più ricercati al mondo dalla polizia americana. In base alle ultime segnalazioni, il malvivente potrebbe trovarsi in Italia, in Sicilia, e allora è stato chiesto l'aiuto della trasmissione: qualcuno ha visto John Ruffo?

