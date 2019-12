Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 intervista all'autista del boss Messina Denaro

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21,20 con un'intervista esclusiva all'uomo che viene indicato come l'autista di Matteo Messina Denaro, il boss superlatitante della mafia siciliana.

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 per parlare del boss Matteo Messina Denaro, attraverso un'intervista a colui che viene indicato anche dai servizi segreti come il suo autista.

Si prospetta quindi un altro record di ascolti per Federica Sciarelli grazie all'intervista all'autista di Matteo Messina Denaro: "I servizi segreti mi hanno offerto un milione e mezzo di euro, mi hanno detto 'ti cambiamo la vita per sapere dove si nasconde l'uomo più ricercato d'Italia'".

Francesco Mesi era stato indicato dai pentiti Sinacori e Brusca come l'autista di Matteo Messina Denaro ed era tornato dalla stessa clinica spagnola nella quale era andato il boss latitante. Francesco Mesi ha sempre negato di aver collaborato e favorito la sua latitanza. "Ogni cosa l'addossano a lui - dice all'inviato di "Chi l'ha visto?" - ce l'ho sempre nel cuore, è una persona perbene".

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand.