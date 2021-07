Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 sulle tracce dei genitori di Saman Abbas

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata al caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana, ma residente in Italia, uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato.

In studio il fidanzato della ragazza pachistana scomparsa ormai da due mesi. "Chi l'ha visto?" inoltre è andato in Pakistan a cercare i genitori di Saman, fuggiti dall'Italia: come affermato dal padre durante un'intervista telefonica, sarebbero dovuti rientrare in Italia il 10 giugno ma di loro si è persa ogni traccia. E dal Paese di origine della famiglia arriveranno le ultime notizie con documenti inediti.

Nel corso della puntata tutti gli aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone, con il lungo interrogatorio all'ex fidanzato della sorellastra Jessica e la misteriosa scomparsa di Marina Castangia: il suo compagno è stato indagato per omicidio, ma secondo una testimone la parrucchiera 60enne sarda sarebbe ancora viva. La donna sarebbe infatti stata vista pochi giorni fa in fila davanti a una farmacia, che ha effettivamente la vendita di farmaci compatibili con quelli assunti dalla Castangia.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.