Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 parla il fidanzato di Saman Abbas

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata alla morte di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana, ma residente in Italia, uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato.

La redazione di Chi l'ha visto è infatti riuscita a raccogliere la testimonianza esclusiva del fidanzato di Saman, che ai giornalisti della storica trasmissione di Rai3 ha detto: "Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi". Come emerso dalle indagini, infatti, non era stata solo Saman ad essere minacciata ma anche il fidanzato (di cui non è ancora stato divulgato il nome) e la sua famiglia. E proprio il ragazzo è stato l'ultimo a sentire la Abbas prima di quella misteriosa sera in cui di lei si è persa ogni traccia.

Insieme, nonostante la situazione avversa, pare programmassero già le nozze.

Ci sarà poi spazio per la scomparsa della ginecologa Sara Pedri, sparita nel nulla in Trentino lo scorso 4 marzo: dopo gli appelli a "Chi l'ha visto?", è partita un'indagine per capire che cosa accadeva nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Trento dove la giovane lavorava e da cui si era dimessa.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.