Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il caso di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che vedrà ospiti i genitori di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso a Roma nell'agosto del 2019.

Nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli parleranno per la prima volta i genitori di Diabolik, capo degli ultras della Lazio, ucciso il 7 agosto del 2019 a 53 anni al Parco degli Acquedotti a Roma, freddato con un colpo alla testa da un sicario vestito da runner.

Si rivolgono a chiunque sappia qualcosa: "Dopo più di due anni non sappiamo chi è l'assassino di nostro figlio, sarebbe ora di sapere chi è stato. Non ce la facciamo più, soffriamo terribilmente".

Ad agosto però un'inchiesta de L'Espresso aveva rivelato che il killer di Piscitelli, un sicario professionista di circa 40 anni, sarebbe stato torturato e ucciso in Albania da un gruppo rivale di malavitosi.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.