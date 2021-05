Chi l'ha visto? stasera su Rai3 sulle tracce di Denise Pipitone

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto?, ancora con un appuntamento dedicato in gran parte a Denise Pipitone. Da quando il caso si è riaperto per via della trasmissione russa, si susseguono ormai senza sosta segnalazioni di ragazze che potrebbero somigliare a Denise.

Nella puntata di oggi, mercoledì 12 maggio 2021, infatti, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli darà voce alla ragazza d'origine rumena, residente in Calabria, a Scalea, indicata da due donne del posto per la presunta somiglianza con la piccola di Mazara del Vallo.

Denisa, questo il suo nome, avrebbe una cicatrice sul viso simile a quella che si vede nelle foto della bimba scomparsa, e, pur essendo disposta a fare il test del DNA, afferma con certezza di non essere lei Denise Pipitone.

Le telecamere di "Chi l'ha visto?" entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, raccogliendo la testimonianza della vicina di casa: "Gli uomini delle forze dell'ordine sono entrati nell'androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro".

L'abitazione di via Pirandello, a Mazara, occupata all'epoca dei fatti dalla Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi (papà biologico della piccola Denise), e mamma di Jessica Pulizzi, la sorellastra della piccola scomparsa nel 2004, è stata ispezionata, apparentemente per la seconda volta, la scorsa settimana.

Anna Corona, però, agli inviati della trasmissione di Rai3 ha assicurato che, all'epoca dei fatti, e contrariamente a quanto dichiarato dal maresciallo Francesco Di Girolamo, i poliziotti non sono mai entrati in quella casa.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.