Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 documenti inediti su Denise Pipitone e la morte di Martina Rossi

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata che sarà ancora in parte dedicata a Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo.

"La nostra più grande solidarietà a Piera Maggio, ma non siamo noi che rubiamo i bambini": così ha commentato Gennaro Spinelli, il presidente dell'UCRI, l'Unione delle Comunità Romanès in Italia, sul presunto coinvolgimento nel caso Denise Pipitone. Una vicenda ancora oscura, sulla quale continuerà ad indagare Chi l'ha visto? attraverso nuovi documenti inediti che verranno portati per la prima volta all'attenzione di un pubblico più vasto.

Ci saranno aggiornamenti sul cosiddetto comandante Marcos, l'uomo che ha riportato a casa una ragazza scomparsa, ma a occupare molto spazio nella puntata odierna sarà il caso di Martina Rossi, la studentessa genovese 20enne morta in un hotel a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, precipitata da un balcone nel tentativo di sfuggire a una violenza sessuale di gruppo. Dopo 10 anni e 4 processi, la sentenza della Corte d'Appello, resa nota poche ore fa, ha riconosciuto colpevoli Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannandoli a 3 anni di reclusione.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.