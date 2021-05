Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 documenti esclusivi su Denise Pipitone e l'omicidio di Khrystyna Novak

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata che sarà ancora in parte dedicata a Denise Pipitone: da quando la TV russa si è occupata, anche se indirettamente, della piccola di Mazara del Vallo, i riflettori si sono riaccesi su un caso lungo 17 anni.

Nella puntata in onda oggi, mercoledì 26 maggio, verranno mostrati documenti esclusivi su Denise Pipitone e ci saranno collegamenti in diretta da Mazara Del Vallo, per le ultime notizie.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si metterà anche in contatto con una ragazza, residente in Ecuador, oggetto di una nuova segnalazione nel caso Pipitone: ad aver allertato la redazione sono stati alcuni utenti impressionati dalla somiglianza con la piccola Denise.

Ci si occuperà anche della misteriosa scomparsa di Marina Castangia, la mamma sparita nel nulla dalla provincia di Oristano, e si darà ampio spazio al drammatico ritrovamento di Khrystyna Novak, la 29enne ucraina scomparsa nel novembre 2020, il cui cadavere è stato ritrovato, pochi giorni fa, in un casolare a Castelfranco di Sotto, non lontano dalla sua abitazione e dal luogo in cui si sono perse le sue tracce. Ad ucciderla, secondo gli inquirenti, il vicino di casa Francesco Lupino.

