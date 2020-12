Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso dei coniugi fatti a pezzi a Firenze

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al caso dei coniugi uccisi e fatti a pezzi, i cui resti sono stati rinvenuti in quattro valigie nella periferia di Firenze.

Nel giallo dei coniugi Pasho, scomparsi 5 anni fa, c'è stata infatti un'importante svolta. Ne parla, con interviste esclusive, il nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Come aveva denunciato la trasmissione, l'ex fidanzata del figlio della coppia era stata l'ultima persona a vederli. Ora è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso e occultato i cadaveri dei suoceri. Resta ancora da chiarire, però, se abbia agito da sola o sia stata aiutato da qualcuno.

In sommario anche un documento inedito mai mostrato prima: le immagini di una telecamera di sorveglianza che hanno immortalato gli ultimi istanti di vita di Maria Sestina Arcuri, la giovane parrucchiera per la cui morte è accusato il fidanzato Andrea Landolfi.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.