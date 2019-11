Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Martina Rossi e il giallo di Partinico

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21,20 con il caso di Martina Rossi, la studentessa genovese morta in Spagna, il giallo di Partinico e altri casi di femminicidio.

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con la storia di Martina Rossi e il giallo di Partinico, oltre ad altri casi di femminicidio in una puntata tutta dedicata alla violenza contro le donne.

Nella puntata di oggi, 27 novembre 2019, Federica Sciarelli, dopo aver risolto il caso, la scorsa settimana, della giovane mamma siciliana scappata di casa per sfuggire alla gelosia e alle vessazioni del coniuge, darà voce a due donne, Claudia e Antonietta, che spiegheranno a "Chi l'ha visto?" perché non sono "scomparse" ma sono andate via volontariamente, lasciando i mariti, la casa e anche i figli.

Si tornerà a parlare di Martina Rossi, giovane studentessa genovese, che nel 2011 cadde dal sesto piano di un albergo di Palma di Maiorca. La prima ipotesi della polizia spagnola fu il suicidio, opzione sempre scartata dai genitori che sono riusciti, dopo anni, a ottenere la verità: Martina si lanciò dal balcone per sfuggire a uno stupro. Ora i familiari chiedono giustizia. Il programma mostrerà anche documenti e fotografie inedite. In puntata anche il giallo di Partinico: la donna uccisa dall'imprenditore siciliano da cui aspettava un figlio. E' la novantaciquesima vittima di femminicidio dall'inizio dell'anno.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand.