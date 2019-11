Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Salvatore Cipolletta e Maria Chindamo

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con i casi di Salvatore Cipolletta e Maria Chindamo, rispettivamente il ragazzo di 24 anni morto mentre si trovava in vacanza con gli amici a Varsavia, e Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa da Laureana di Borrello, che è stata aggredita e sequestrata.

Stasera, 13 novembre, saranno presenti nello studio di Chi l'ha visto? insieme a Federica Sciarelli i genitori di Salvatore Cipolletta, il ventiquattrenne toscano morto mentre era in vacanza con gli amici a Varsavia, precipitato dal settimo piano di un palazzo. Se le analisi sul cadavere hanno rivelato l'assunzione di diverse sostanze stupefacenti prima della caduta, a destare i maggiori sospetti sono i due messaggi audio su WhatsApp che Salvatore avrebbe inviato prima del fatale gesto. C'è relazione tra la sua morte e il dark web, con i suoi giochi estremi e proibiti?

A Chi l'ha visto? anche la storia di Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa da Laureana di Borrello, che è stata aggredita e sequestrata il 6 maggio del 2016. Da allora di lei non si hanno più notizie, ma gli inquirenti non escludono il peggio, seguendo la pista della vendetta familiare: la donna potrebbe essere stata aggredita da qualcuno vicino all'ex marito, lasciato nel 2015, che, per il dolore, si è tolto la vita nello stesso anno. Un importante testimone ne parla per la prima volta stasera in trasmissione, in diretta su Rai3 e RaiPlay.