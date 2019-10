Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Daniele Potenzoni e Claudia Stabile

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con i casi di Daniele Potenzoni e Claudia Stabile, il ragazzo autistico scomparso a Roma durante una visita alla Città Eterna e la giovane mamma della provincia di Palermo di cui si sono improvvisamente perse le tracce nei primi giorni di ottobre.

Continuano le ricerche di Daniele Potenzoni, il ragazzo autistico scomparso 4 anni fa a Roma, dove si era recato per un'udienza papale. Nel corso di questi anni la famiglia, originaria del milanese, non ha mai smesso di cercarlo e a settembre il caso è approdato sui tavoli dell'Interpol. Le ricerche di Daniele, infatti, proseguono all'estero, per volere di suo padre Francesco, convinto che il figlio sia ancora vivo. 'Chi l'ha visto?', nella puntata di stasera, rintraccerà un giovane ripreso dalle telecamere di un bar della capitale e che ha una forte somiglianza col ragazzo scomparso.

Nel corso del programma anche il caso di Claudia Stabile, giovane madre di 3 bambini, residente a Campofiorito, in provincia di Palermo, scomparsa la mattina dell'otto ottobre scorso dopo una telefonata al marito per avvertire che stava andando a fare la spesa a Corleone. Solo la sua auto è stata ritrovata al parcheggio dell'aeroporto di Palermo. Il marito Piero Bono sarà ospite in diretta con Federica Sciarelli.