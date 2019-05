Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Mario Bozzoli, Erik Sanfilippo e Sestina Arcuri

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.30 con i casi di Sestina Arcuri, Mario Bozzoli ed Erik Sanfilippo, il 23enne della provincia di Pisa trovato morto a Londra in un cassonetto.

In studio si riparlerà del caso di Mario Bozzoli, il 50enne imprenditore di Marcheno scomparso nel 2015 dentro la sua azienda, una fonderia di ottone. Secondo la procura è stato ucciso dai due nipoti ora accusati di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Nel corso della puntata anche il mistero che circonda la morte di Erik Sanfilippo, il giovane italiano di 23 anni trovato in un cassonetto a Londra. Sarà l'autopsia a dare le prime risposte ai tanti interrogativi.

Con Federica Sciarelli aggiornamenti anche sul giallo della morte di Sestina Arcuri, la giovane parrucchiera calabrese morta apparentemente dopo la caduta dalle scale a casa del fidanzato nel viterbese.

Questa sera a #chilhavisto: "Mario Bozzoli è stato ucciso e portato via dalla fonderia". La svolta nel caso dell'imprenditore di Marcheno scomparso nel 2015 dalla sua azienda. Con Federica Sciarelli eccezionalmente alle 21:30 in diretta su #Rai3

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata.