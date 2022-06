Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il caso di Annamaria Sorrentino, ex Miss Campania

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna sulla morte di Annamaria Sorrentino, l'ex Miss Campania audiolesa morta in Calabria nel 2019.

Annamaria Sorrentino era caduta dal balcone del secondo piano mentre era in vacanza col marito, Paolo Foresta, e due coppie di amici a Tropea: era il 16 agosto 2019. Proprio al marito è stato contestato il reato di omicidio: secondo la procura l'avrebbe spinta e fatta cadere dal balcone dopo una lite. Gli indagati però nel corso degli anni sono saliti a tre: stasera la trasmissione condotta da Federica Sciarelli renderà pubblici documenti esclusivi su di loro.

E poi il caso di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno che risulta ancora scomparsa dallo scorso 12 marzo: "Chi l'ha visto?" porta avanti la sua inchiesta con nuove interviste e tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Inoltre la misteriosa scomparsa di un ragazzo di soli 14 anni: perché è scappato dalla comunità nella quale viveva?

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.