Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il caso di Andreea Alice Rabciuc

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che, nella puntata odierna, si occuperà della misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche.

La sera dell'11 marzo Andreea, 27enne campionessa di tiro a segno residente a Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, ha partecipato con alcuni amici a una festa da cui è andata via la mattina successiva, senza però fare più ritorno a casa.

L'accorato appello a Chi l'ha visto della madre non ha per ora sortito alcun effetto ma negli ultimi giorni i sospetti degli inquirenti pare si stiano concentrando sull'ex fidanzato della ragazza, con cui i rapporti non erano buoni.

È stato proprio lui, il giorno successivo alla scomparsa, a consegnare alla mamma il cellulare di Andreea.

Si tornerà poi, con nuovi documenti, sul caso di Carlo La Duca: Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, ex moglie e migliore amico, accusati del suo omicidio, devono rimanere in carcere.

E ancora: la storia di Antonio Demelas: la sua compagna scompare e lui viene arrestato a distanza di mesi con l'accusa di abusi su minori; potrebbe esserci un legame fra questo arresto e la sparizione di Marina Castangia?

