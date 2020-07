Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Alessandro e Luigi, i badanti scomparsi a Siracusa

A Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai3 e in streaming su RaiPlay, alle 21:20, si parla del caso di Alessandro e Luigi, i badanti partiti da Caserta e diretti a Siracusa di cui si sono perse le tracce.

Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, due cittadini campani, erano andati in Sicilia, nel maggio del 2014, per fare da badanti a un anziano, ma dopo pochi mesi di Alessandro e Luigi si perdono le tracce. La procura indaga per duplice omicidio e iscrive il figlio dell'anziano nel registro degli indagati ma i loro corpi non si trovano e per la seconda volta viene chiesta l'archiviazione del caso, a cui si oppongono gli avvocati assunti dalle loro famiglie.

I parenti infatti non si rassegnano e, ancora a distanza di 6 anni, cercano di sapere cosa è veramente successo ai ragazzi in quella villa alle porte di Siracusa.

L'ultima ipotesi degli inquirenti è che Alessandro e Luigi, dopo essere stati uccisi, siano stati gettati in fondo a un pozzo. Sospettato n°1 è il figlio dell'anziano: sembra infatti che i due badanti si fossero accorti subito dei maltrattamenti a cui l'uomo veniva sottoposto proprio dal figlio, che ne intascava poi la pensione. Per questa ragione sarebbero subito nati tra i tre pesanti dissapori che potrebbero aver portato al tragico epilogo.

