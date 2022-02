Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Agata Scuto e di Carmine D'Errico

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 alle 21:20 per occuparsi di due casi già trattati in precedenza, quelli di Agata Scuto e Liliana Resinovich, e del mistero che circonda la scomparsa di Carmine D'Errico.

Dovere di servizio pubblico, così Chi l'ha visto non cambia la sua normale programmazione, nonostante la presenza della seconda puntata di Sanremo 2022 su Rai1, anche a costo di soffrire di un deciso calo di ascolti.

D'altronde i casi di cronaca non aspettano, così come le novità su due casi assai dibattuti nelle ultime settimane: quello di Liliana Resinovich, l'ex dipendente della Regione Friuli trovata morta in un parco, e quello di Agata Scuto, la ragazza di 22 anni sparita da Acireale nel 2012, una vicenda riaperto proprio grazie al programma di Rai3.

Spazio poi al mistero di Carmine D'Errico, 65 anni, residente a Cusano Milanino, uscito di casa il 30 dicembre 2021 per prendere una pizza e mai più tornato. I carabinieri hanno messo sotto sequestro proprio la sua abitazione, per cercare tracce che possano portare alla soluzione del caso, ma la trama sembra ancora lontana da uno scioglimento.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.