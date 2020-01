Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Selene Barbuscia

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Selena Barbuscia, la ragazza trovata morta la scorsa estate in un appartamento a Olbia. Presente in studio, da Federica Sciarelli, la mamma della vittima.

Chi l'ha visto torna a occuparsi della morte di Selene Barbuscia, trovata cadavere a 32 anni in un fatiscente appartamento a Olbia lo scorso 4 luglio. Secondo l'autopsia la donna è morta per overdose, dopo essersi iniettata una dose massiccia di stupefacenti. La madre si è rivolta a Chi l'ha Visto? perché è convinta che la figlia non si sia suicidata e punta il dito contro il fidanzato di Selene.

La redazione della trasmissione è venuta in possesso di un audio shock: sentiremo la voce di Selene dire "Mi ha preso a picconate" in un messaggio inviato tramite whatsapp ad un'amica. Ma il compagno nega di aver avuto a che fare con la sua morte.

Nella prossima puntata:



“Mi ha preso a picconate!”, disse all’amica. Che cosa è successo a Selene?



Mercoledì 22 gennaio alle 21:20 su #Rai3#chilhavisto →https://t.co/EGv1GPHvci pic.twitter.com/w8CgyvowZ6 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) January 21, 2020

Il secondo caso coinvolge don Piccoli ed è altrettanto misterioso, anche perché ambientato nel mondo ecclesiastico, un incipit che sembra quello di un romanzo giallo. "Sono innocente, non ho ucciso nessuno. Mi hanno accusato di aver tradito e ucciso per pochi euro il prete che abitava nella stessa casa del clero": queste sono le parole con cui don Piccoli racconta la sua verità al programma di Rai3. Il prete è stato condannato per l'omicidio di un anziano monsignore. Come sempre, nel corso della puntata, emergenze e dirette sui nuovi casi di scomparsa, con documenti inediti.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.