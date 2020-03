Chi l'ha visto? speciale sul Coronavirus, stasera su Rai3

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20, eccezionalmente di venerdì, con uno speciale dedicato esclusivamente all'emergenza Coronavirus.

In studio con Federica Sciarelli ci saranno esperti pronti a rispondere a tutte le domande dei telespettatori sulla salute, sulle modalità del contagio ma anche su quello che si può e non si può fare e sui comportamenti più efficaci per combattere il virus.

Dopo la puntata nel solito slot del mercoledì sera, Rai3 ha deciso di chiedere un doppio sforzo alla Sciarelli e a tutta la redazione di Chi l'ha visto? in questo periodo di emergenza sanitaria.

Naturalmente anche stasera non sarà presente il pubblico in studio.

Chi l'ha visto? tornerà regolarmente anche il prossimo mercoledì alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.