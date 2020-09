Chi l'ha visto?: l'ultimo atto del processo per l'omicidio Vannini, stasera su Rai3, e le condanne ai Ciontoli

A Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai3 alle 21:20, si torna a parlare dell'omicidio Vannini proprio nel giorno dell'ultimo atto del processo di appello bis, quello in cui sono state rese definitive le condanne per tutti i membri della famiglia Ciontoli.

La puntata odierna del programma condotto da Federica Sciarelli sarà, come sembra abbastanza ovvio, quasi completamente dedicata all'epilogo del caso Vannini. La scorsa settimana il procuratore generale aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina.

Oggi, 30 settembre 2020, dopo poco meno di 3 ore di camera di consiglio, la sentenza d'Appello bis ha sancito la condanna a 14 anni per omicidio volontario diAntonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi, per concorso anomalo in omicidio, i figli Federico e Martina Ciontoli e la moglie Maria Pezzillo.

Secondo il procuratore generale: "Tutta la famiglia Ciontoli è colpevole di omicidio volontario"

In una dichiarazione spontanea, Antonio Ciontoli ha affermato in aula: "Mi appello al beneficio del dubbio. Chiedo perdono per quello che ho commesso e anche per ciò che non ho commesso. Nessun ministro, nessun giornalista, nessuna persona comune dovrebbe sentirsi in dovere di abbandonarsi alla rabbia. Nessuno dovrebbe sostituirsi a un giudice. Qualsiasi sia la condanna giudiziaria so che resterà solo il dolore lacerante di tutte le persone che amano Marco. Solo la consapevolezza di quanto Marco è stato bello e avrebbe potuto esserlo ancora e che a causa del mio errore non sarà".

Marina e Valerio, la mamma e il papà di Marco Vannini, hanno dichiarato all'uscita dal tribunale: "Questa sentenza ci rende giustizia".

+++ Marco Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni, per la moglie e i figli 9 anni e 4 mesi. In diretta la sentenza del processo d'appello bis +++

Nella puntata di stasera di Chi l'ha visto? si parlerà anche di Roberta Ragusa e del matrimonio tra il marito e la ex babysitter.

Non mancherà lo spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.