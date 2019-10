Chi l'ha visto?, Michele Caruso insulta Federica Sciarelli in diretta: "Come sta? Vaff....."

Michele Caruso ha colpito ancora: a Chi l'ha visto? ha insultato in diretta la conduttrice Federica Sciarelli, dopo essere riuscito a ingannare anche il centralino, che aveva passato la sua telefonata in trasmissione.

È successo nella puntata di ieri, 16 ottobre: il centralino ha intercettato la telefonata di un certo Giuseppe che si è detto persona informata sulla scomparsa della diciannovenne Anna Cancarini. Quando Federica Sciarelli ha preso la linea in studio, però, ecco la brutta sorpresa: "Buonasera dottoressa Sciarelli, come sta? Sono Michele Caruso. Vaffa.....", prima di riagganciare. Michele Caruso è in realtà una vecchia conoscenza dalle parti di Chi l'ha visto? e della Rai. Di lui, qurantenne romano, si sono occupate anche Le Iene in una puntata dello scorso marzo, e in quell'occasione il disturbatore seriale ha confessato di sentirsi un dio quando si parla di lui sui giornali, in TV e in radio.

No, sto Michele Caruso non deve andare a farsi curare ma deve andare a fare in culo. #chilhavisto pic.twitter.com/MZDr1FDpLg — FedRedĄndBląck (@FedRedBlack) October 16, 2019

Nonostante lo sgomento del pubblico presente, Federica Sciarelli è riuscita a mantenere la calma, sorridendo e replicando: "Me la sono beccata tutta. Ogni tanto capita che questo Michele Caruso, che deve andare a farsi curare, fa gli scherzi a noi che lavoriamo. Io non me la prendo, mi sono fatta una risata. La parolaccia non era per voi, era per noi. Il problema è che ci sono i nostri familiari che sono qui e stanno aspettando delle segnalazioni. Abbiamo posto il problema alla nostra azienda, perché essendo questo un programma di servizio pubblico, comportarsi in questa maniera non va bene".