Chi l'ha visto?: il caso di Marco Vannini e Miss Campania stasera su Rai3

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 sui casi di Marco Vannini e di Miss Campania Annamaria Sorrentino, morta lo scorso 16 agosto mentre era in vacanza.

Il caso di Marco Vannini

Marco Vannini è morto il 18 maggio 2015 in ospedale a Ladispoli dopo essere stato ferito da un colpo di pistola partito dall'arma del suocero, Antonio Ciontoli. L'uomo è stato condannato in secondo grado e la sua sentenza è stata ridotta a 5 anni di reclusione, dopo aver rimediato una condanna a 15 anni in primo grado. Il crimine è stato derubricato da omicidio volontario a omicidio colposo, mentre per gli altri familiari c'è stata la conferma della pena. La sentenza di appello ha creato scalpore e polemiche, i difensori della famiglia Ciontoli hanno fatto ricorso in Cassazione per gli altri tre condannati, ovvero i fratelli Martina e Federico e la madre (e moglie di Antonio) Maria Pezzillo, tutti condannati a tre anni per non aver prestato soccorso a Marco nonostante avessero compreso la gravità delle ferite.

Da poco è però spuntato un misterioso fascicolo su Antonio Ciontoli, che sarebbe stato custodito nella caserma dei carabinieri di Ladispoli, in cui si ipotizza un reato nei confronti di una prostituta. Esiste davvero questo fascicolo? Chi ne era a conoscenza? La posizione del maresciallo Roberto Izzo, ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli, è stata archiviata e, dopo le ultime rivelazioni sul fascicolo misterioso, sono ospiti in studio i genitori di Marco Vannini, Valerio e Marina, e il loro legale Celestino Ignazi.

Nella puntata, inoltre, ci saranno nuove rivelazioni e documenti sulla morte della bellissima Miss Campania Annamaria Sorrentino, caduta dal balcone del secondo piano mentre era in vacanza col marito e due coppie di amici a Tropea, lo scorso 16 agosto. Chi era con lei in vacanza afferma che quello di Annamaria sia stato un suicidio, ma la famiglia non crede all'ipotesi e punta il dito contro il marito, con cui la ex Miss Campania aveva da tempo un rapporto conflittuale.