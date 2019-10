Chi l'ha visto?: il caso di Lisa Gabriele e Daniele Potenzoni stasera su Rai3

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con i casi di Lisa Gabriele, la ragazza ventiduenne di Rose, in provincia di Cosenza, trovata morta in un bosco nel 2005, e di Daniele Potenzoni, il disabile disperso a Roma ormai 4 anni fa.

"Sono un poliziotto onesto della Stradale. Per troppo tempo sono stato costretto al silenzio dalla paura...". Inizia così una lettera anonima che fa nuova luce sulla morte di Lisa Gabriele, la ragazza di 22 anni di Rose, in provincia di Cosenza,

trovata morta, nel 2005, lettera che ha permesso la riapertura del caso a 14 anni dai fatti. Il 9 gennaio del 2005 il corpo di Lisa fu rinvenuto nella sua Fiat Cinquecento all'interno di un bosco nei pressi di Rende. Sul luogo del delitto c'erano un biglietto, una bottiglia di whisky e degli antidepressivi, elementi che fecero pensare a un suicidio, ma che potrebbero invece essere stati lasciati lì per occultare la verità: a uccidere Lisa fu un poliziotto con cui viveva una burrascosa relazione? Federica Sciarelli cercherà dallo studio di Rai3 di far luce sulle ultime rivelazioni.

Il secondo caso della puntata sarà quello di Daniele Potenzoni, l'uomo disabile scomparso 4 anni fa a Roma, dove si era recato per un'udienza papale. Nel corso di questi anni la famiglia, originaria del milanese, non ha mai smesso di cercarlo e a settembre il caso è approdato sui tavoli dell'Interpol. Le ricerche di Daniele, infatti, proseguono all'estero, per volere di suo padre Francesco, convinto che il figlio sia ancora vivo.