Chi l'ha visto?: i casi di Emanuela Orlandi e di Arianna Flagiello stasera su Rai3

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con i casi di Emanuela Orlandi e di Arianna Flagiello, la 33enne napoletana morta suicida il 19 agosto 2015.

La misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi tiene ancora banco nel programma condotto da Federica Sciarelli. In studio, insieme alla conduttrice, ci sarà il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, per esprimere tutta la delusione dei familiari dopo l'ennesima archiviazione del caso. Spazio, poi, alla ricostruzione della vicenda della tragica fine di Arianna Flagiello. Al termine della puntata di "Chi l'ha visto?", nella quale è andato in onda il servizio sulla morte della ragazza, un telespettatore ha telefonato alla redazione del programma, sostenendo di aver visto l'uomo che la picchiava durante una lite. Al processo per la morte di Arianna, il compagno è accusato di maltrattamenti e istigazione al suicidio e per lui è stato chiesto il massimo della pena. La sentenza, però, prevista per marzo è stata rinviata per la particolare situazione sanitaria.

É possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.