Chi l'ha visto? su Denise Pipitone: le anticipazioni della puntata in onda stasera su Rai3

Il caso di Denise Pipitone tiene ancora banco a Chi l'ha visto? che, nella puntata in onda stasera su Rai3 alle 21:20, svelerà in diretta il risultato degli esami del sangue eseguiti in Russia sulla misteriosa Olesya.

A riaprire le speranze sul caso della piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo era stata proprio la trasmissione condotta da Federica Sciarelli una settimana fa. Dando seguito alla segnalazione di una telespettatrice russa in Italia, la redazione Chi l'ha visto? si era messa immediatamente in contatto con Piera Maggio, mamma di Denise, e con il suo avvocato: nella trasmissione russa Lasciali parlare si era presentata una ragazza, Olesya Rostova, alla ricerca dei genitori biologici. La sua storia, la sua età: tutto sembrava avere molto in comune con Denise Pipitone, ma a sorprendere maggiormente era stata l'evidente somiglianza con la signora Maggio.

Dopo una settimana di trattative tra la TV russa e l'avvocato della famiglia di Denise, è stato finalmente svelato l'esito degli esami del sangue di Olesya, che noi spettatori italiani conosceremo stasera (nonostante alcune dichiarazioni "a caldo" dell'avvocato Giacomo Frazzitta, oltre alle indiscrezioni trapelate nel corso di Pomeriggio Cinque, lascino presagire che non si tratti della piccola scomparsa da Mazara del Vallo).

A seguire la misteriosa scomparsa di una minorenne e un suo video mandato alla madre da un uomo che dice di sapere dove si trovino molte persone scomparse: chi è esattamente quest'uomo, e perché avrebbe a che fare con gli scomparsi?

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.