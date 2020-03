Chi l'ha visto?: il coronavirus e il mistero dei tre pacchi bomba a Roma, stasera su Rai3

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con l'emergenza Coronavirus e con il mistero dei tre pacchi bomba di Roma, indirizzati a tre donne residenti in diversi quartieri della città.

Federica Sciarelli torna sull'argomento che ha messo il nostro Paese al centro di un processo di isolamento globale: il Coronavirus. Sale il numero dei contagiati, dei guariti ma anche delle vittime, la preoccupazione della popolazione non accenna a diminuire, e pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri ha deciso per la chiusura delle scuole in tutta Italia fino al 15 marzo. Mentre sono già in atto molte altre misure per contenere il contagio, ci si chiede fino a quando sarà necessario continuare a fare i conti con un virus sconosciuto che fa sempre più paura.

Nella puntata in onda stasera ci si occuperà anche del giallo dei tre pacchi bomba indirizzati a 3 donne di Roma. Il primo episodio si è verificato domenica notte al centro smistamento posta di Fiumicino, dove è stata ferita una dipendente. Il secondo ha colpito una 57enne residente nel quartiere Salario, l'ultimo una 58enne del Trionfale. Mentre gli inquirenti stanno seguendo qualunque pista, in città si vive nell'angoscia che quelli possano non essere gli unici casi.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.