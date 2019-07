Chi l'ha visto?: il caso degli affidi illeciti di Reggio Emilia stasera su Rai3

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con il caso degli affidi illeciti di minori nella provincia di Reggio Emilia.

L'inchiesta Angeli e Demoni, così denominata della procura di Reggio Emilia, con il caso dei bambini scomparsi perché allontanati dalle famiglie d'origine in Val d'Enza verrà approfondita con documenti inediti nel corso della punata. Federica Sciarelli, però, dimostrerà come lo stesso problema, in realtà, si ripresenti spesso anche se in zone diverse. In studio con la conduttrice a Chi l'ha visto ci sarà una ragazza allontanata dalla famiglia e data in affidamento per abusi, che ha però sempre dichiarato di non aver mai subìto violenze fisiche. Non solo: anche i genitori dell'altra inchiesta emiliana denominata "Veleno". Sono numerose le famiglie che si sono rivolte a Chi l'ha visto? segnalando le vicissitudini affrontate.

Come da diverse settimane, inoltre, proseguirà anche l'inchiesta sulle truffe romantiche con gli ultimi aggiornamenti.

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata.