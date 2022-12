Chi l’ha visto? anticipazioni della puntata di stasera 21 dicembre su Rai3

Chi l'ha visto? torna stasera 21 dicembre in prima serata su Rai 3. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che Federica Sciarelli incentrerà questa nuova puntata sui casi di Liliana Resinovich e Polina Kochelenko. Sulla morte dell'addestratrice di cani la Procura ha riaperto il caso, ora si indaga per omicidio.

Esattamente un anno fa, secondo la consulenza della Procura, Liliana Resinovich era viva, anche se scomparsa da una settimana. Chi teneva sotto sequestro la moglie di Sebastiano Visintin? Il corpo della donna, 63 anni, è stato trovato senza vita il 5 gennaio 2023 in un boschetto di Trieste. La procura di Trieste aprì due fascicoli: uno per sequestro di persona e l'altro per suicidio. Ad oggi non ci sono indagati. Secondo i consulenti della Procura la donna si sarebbe suicidata, il decesso risalirebbe ad almeno due o tre giorni prima del 5 gennaio 2022. Stasera in studio ci saranno il fratello Sergio e Vittorio Fineschi, il medico legale della famiglia che risponderà alle domande dei telespettatori.

Nel corso della puntata di stasera, sarà affrontato anche il caso di Polina Kochelenko, la criminologa e addestratrice di cani, trovata morta in un canale di Valeggio, in provincia di Pavia, il 17 aprile 2021. Ora la Procura indaga per omicidio. La donna fu trovata in una roggia a San Giorgio Lomellina priva di vita, all'inizio si è pensato ad un annegamento. Polina Kochelenko si sarebbe tuffata in acqua per salvare due dei suoi cani, ma gli animali non sono stati mai ritrovati. La scomparsa dei cani potrebbe essere il movente del presunto omicidio, il loro valore economico era molto alto.

Come sempre, durante la puntata, sarà dato spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone scomparse. Saranno aperte finestre su eventuali comunicazioni arrivate alla redazione nel corso della diretta.

