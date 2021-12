Chi è la moglie di Luca Marinelli, Alissa Jung

Ecco chi è Alissa Jung, la moglie di Luca Marinelli: celebre attore italiano che ha vinto il David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot e la Coppa Volpi per Martin Eden.

La moglie di Luca Marinelli, uno degli attori-simbolo del cinema italiano contemporaneo, si chiama Alissa Jung, è un'attrice e i due si sono conosciuti sul set della fiction "Maria di Nazareth" in cui lui interpretava San Giuseppe e lei la Madonna.

Alissa è nata a Münster nel 1981: dopo aver studiato per diventare pediatra, la moglie di Marinelli ha iniziato a recitare divenendo un'attrice di successo, colto conosciuta ed apprezzata in Germania e in Nord Europa. Dal 1999 l'attrice è apparsa spesso sulle prime pagine dei giornali di gossip per la sua relazione con il famoso conduttore tv tedesco Jan Hahn. Dalla loro relazione sono nati due figli, Lenius e Julia anche se Alissa e Jan si sono poi separati nel 2007.

Tra Luca e l'attrice tedesca è stato amore a prima vista e per lei la star di Lo chiamavano Jeeg Robot ha deciso di lasciare tutto e di trasferirsi a Berlino: "Ho fatto una scelta dettata dal cuore e non mi sono mai pentito. Ho imparato il tedesco e in Germania ho preso parte alla serie Die Pfeiler der Macht. Ma torno in Italia ogni volta che devo girare un film".

Luca Marinelli è molto felice in Germania anche se ogni tanto, comprensibilmente, gli mancano i suoi affetti: "Berlino è una magnifica città piena di teatri, cinema, sale da concerto e spazi aperti. Tutto funziona, ogni cosa è programmata nei minimi particolari. Faccio sport, sto benissimo. Ma ogni tanto, lo confesso, sogno di organizzare un volo charter che mi porti i miei amici dall'Italia."