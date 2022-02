Chi è Barù del Grande Fratello Vip 6

Barù, il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è entrato al Grande Fratello Vip 6 il 20 dicembre 2021: ecco chi è il nipote di Costantino della Gherardesca, che gli spettatori di Pechino Express hanno visto nella prima edizione dell'adventure game, in coppia proprio con il più famoso zio.

Quando è entrato nella casa più spiata d'Italia, Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, ha chiesto a tutti di chiamarlo semplicemente Barù. Il soprannome gli è stato dato da suo padre, ed è con questo nomignolo che vuole farsi conoscere nel mondo dello spettacolo.

Barù, nato il 28 maggio 1981, discendente da una famiglia di nobili origini, come abbiamo detto, è il nipote di Costantino della Gherardesca, nato nel 1977. Tra i due quindi intercorrono solo quattro anni di differenza. Barù e Costa hanno frequentato insieme un collegio in Svizzera, poi Barù si è trasferito con la madre negli Stati Uniti, dove nel 2004 si è laureato in storia all'Università di San Diego, In California. Qualche anno dopo, nel 2006, Barù si è specializzato in enologia in Argentina.

La sua prima apparizione televisiva risale al 2012 nella prima edizione di Pechino Express. Insieme a Costantino formavano la coppia 'Zio e nipote'. I due, classificatisi al terzo posto, furono eliminati alla decima puntata. I vincitori di quell'edizione furono Alessandro Sampaoli e Debora Villa. La prima edizione però, ha portato fortuna a Della Gherardesca, che ha assunto ufficialmente le redini di conduttore del programma.

Dopo l'adventure game, Barù ha partecipato a programmi come Quelli che il calcio e Detto fatto. Ha condotto Barù Gira l'Italia con Paolo Senesi ed è stato giudice del cooking show Cuochi e Fiamme. Dal 20 dicembre è un concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Dando un'occhiata al gossip scopriamo che Barù ha avuto una relazione con la conduttrice televisiva Victoria Cabello, ed è stato avvicinato a Benedetta Mazzini, figlia di Mina, quest'ultima relazione però non è mai stata confermata dagli interessati. Nella casa più spiata d'Italia ha fatto capire di essere eterosessuale anche se ha detto: "Io sono fluido, prendo quello che viene. Se sono serio? No, nel senso che mi piace l'anima delle persone".