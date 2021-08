Chelsea-Villarreal, stasera su Prime Video la finale della UEFA Super Cup

Stasera su Prime Video, alle 20:30, va in onda, in diretta dal Windsor Park di Belfast, Chelsea-Villareal, la finale della UEFA Super Cup. Una sfida molto attesa quella tra i vincitori della UEFA Champions League e quelli dell'Europa League.

Chelsea-Villarreal sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video senza alcun costo aggiuntivo chi è già abbonato. Una partita che ha anche il sapore della prima volta per la piattaforma streaming di Amazon, che si è assicurata i diritti in esclusiva per la Supercoppa, oltre che per le migliori 16 partite del mercoledì di Champions, incontri che verranno tutti trasmessi in streaming con l'aggiunta di contenuti speciali on demand.

A commentare Chelsea-Villareal ci saranno, in studio, Giulia Mizzoni con Gianfranco Zola, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. La telecronaca sarà invece affidata a Sandro Piccinini, che torna a commentare una gara dopo 3 anni, e Massimo Ambrosini.

Per quanto riguarda il calcio su Prime Video, è di appena due giorni fa l'accordo con SKY grazie al quale la finale di Champions League si potrà vedere via satellite in bar, hotel e ristoranti sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, riservato ai gestori dei locali pubblici abbonati a Sky Business.