Chelsea-Real Madrid stasera in onda: dove vedere in TV e in streaming la partita di Champions League

Stasera si gioca Chelsea-Real Madrid, match di ritorno delle semifinali della UEFA Champions League: ecco come sarà possibile vedere la partita in TV e in streaming.

Chelsea-Real Madrid, che si gioca stasera alle 21:00, è la partita di Champions League valida come semifinale di ritorno.

La vincitrice affronterà Il Manchester City che ieri, per la prima volta nella sua storia, si è guadagnato il posto per la finale della Champions League, che si giocherà sabato 29 maggio all'Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul. La gara di andata tra le due squadre si è chiusa con un risultato di parità: 1-1.

Dove vederla in TV

Il calcio d'inizio allo Stamford Bridge di Londra è previsto per le ore 21:00. Chelsea-Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 in SD del digitale), Sky Sport (canale 251 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite).

La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, il commento tecnico è di Daniele Adani. A bordocampo per i commenti e le interviste ci sarà Alessandro Alciato.

Per le interviste del pre e post partita, Anna Billò è la padrona di casa del nuovo Champions League Show, lo studio di approfondimento dei match in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

Dove vederla in streaming

Chelsea-Real Madrid può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà vedere su NOW previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.