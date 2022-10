Chelsea-Milan: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Chelsea-Milan: è la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Londra: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Chelsea-Milan è la partita in programma stasera alle 21:00, terzo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. I rossoneri allenati da Stefano Pioli volono a Londra per consolidare il loro primato in classifica

Dove vederla in Streaming

Chelsea-Milan sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita si gioca nella cornice dello Stamford Bridge di Londra, la telecronaca sarà di Sandro Piccinini, il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Classifica Gruppo E: Milan Punti 4, Dinamo Zagabria Punti 3, Salisburgo Punti 2, Chelsea Punti 1

Come Vedere la partita su Prime Video

Per poter vedere Chelsea-Milan in diretta streaming, sarà necessario utilizzare l'app di Amazon Prime Video, scaricarla anche su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di Prime Video. Non sono previsti costi aggiuntivi per gli abbonati Prime. Chi non è abbonato a Prime Video può usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni che regala l'accesso a tutti i contenuti presenti nel catalogo Amazon Prime Video, compresi gli incontri di Uefa Champions League.