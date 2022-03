Che tempo che fa stasera su Rai3: ospite la giornalista russa Marina Ovsyannikova

Che tempo che fa torna stasera su Rai3 con la nuova puntata: tra gli ospiti anche Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che si è pubblicamente opposta alla guerra in Ucraina e a Putin.

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Sarà possibile seguire la puntata in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.

Tra gli ospiti della serata la giornalista russa Marina Ovsyannikova, colei che si è pubblicamente opposta all'invasione russa dell'Ucraina irrompendo lo scorso 14 marzo nello studio del telegiornale serale di Canale Uno - principale emittente russa - e mostrando un cartello di protesta.

La Ovsyannikova rischia una pena di 15 anni di carcere.

Saranno presenti anche il Ministro della Salute Roberto Speranza; il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Anche questa settimana l'appuntamento con Che tempo che fa - Il tavolo sarà sostituito dalla striscia informativa sul conflitto tra Russia e Ucraina.